Zisa tra i rifiuti, il proprietario di una casa vacanze: "Una vergogna, anche per i turisti"

E' veramente vergognoso che dinanzi a ripetute segnalazioni, tramite l’app della Rap, nessuno si è preoccupato negli ultimi due mesi di ripulire via Giacomo del Duca, proprio a ridosso dell’ingresso dei Cantieri culturali alla Zisa. Io sono il proprietario di una casa vacanza proprio di fronte a questo scempio e mi vergogno ad accogliere i turisti da ogni parte del mondo, che giudicano il quartiere come abbandonato e diffamato mentre in realtà il quartiere della Zisa è un bellissimo quartiere di origine araba da cui ne prende origine il nome e continuo a raccontare le bellezze con la storia e la cultura della nostra città. Questo è quello che racconto ai nostri turisti che ogni giorno visitano la nostra splendida seppur caotica e "sporca", Palermo splendida come il nome etimologico arabo "Al aziz". Qui però di splendido c’è solo l’accumulo di immondizia e mi dispiace molto. Il mio vuole essere un grido di allarme perché dobbiamo cominciare a sensibilizzare la gente a non buttare nulla per terra come. Assumere controllori e cominciare a multare tutti, vediamo se così riusciremo a cambiare atteggiamento.