Marciapiede rialzato in via Libertà, donna inciampa e si frattura il naso

Gallery







Domenica 2 ottobre 2022 mia madre si trovava a passeggiare tra la strada di via Libertà, ad angolo via Agrigento. Non si accorge di un marciapiede rialzato inciampando con la faccia a terra. Abbiamo avuto bisogno del intervento di un ambulanza e adesso riporta fratture al naso nonché lividi al volto tutto questo grazie al Comune di Palermo che non si è mai occupato della manutenzione della città: dopo varie chiamate alla polizia municipale che è arrivata sul posto dopo 3 ore e mezza, accertandosi e avendo fatto dei rilievi, ha messo provvisoriamente una piccola precauzione alla fine di evitare altri gravi incidenti. Carissimo sindaco visto che adesso tu hai la città nelle mani guarda in che stato ci troviamo, in che degrado dobbiamo camminare rischiando di rimanerci morti a terra… prendete provvedimenti immediati.