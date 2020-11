Incidente in corso Calatafimi provocato da un tombino, il secondo in pochi giorni

Ennesimo incidente dovuto alla cattiva manutenzione della città da parte dell'amministrazione comunale. Meno di una settimana fa, nello stesso punto e a causa dello stesso tombino, si era verificato un incidente analogo. A distanza di una settimana e nonostante le numerose segnalazioni dei residenti nulla è cambiato. Avevamo auspicato che in previsione dell'imminente stagione delle piogge l'amministrazione sarebbe intervenuta per risolvere il problema. Non è possibile, alle porte del 2021, vivere in una situazione perenne di pericolo. Tutto ciò è semplicemente vergognoso. Fino a quando il Comune abuserà della pazienza dei cittadini?