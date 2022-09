Discarica in via Marinai Alliata: "Pulizia straordinaria a discapito di quella ordinaria"

Via Marinai Alliata · Partanna-Mondello

Ecco la situazione in via Marinai Alliata, nella zona di Partanna. I cittadini palermitani devono mantenere la città pulita, come auspica il sindaco Lagalla, ma quando si presentano certe situazioni la colpa dubito che debba essere data a chi ciclicamente assiste a scenari simili. E' stata annunciata e avviata la pulizia straordinaria, a discapito di quella ordinaria a quanto pare...