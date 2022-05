Illuminazione pubblica assente in via Giuseppe Crispi e dintorni: "Costretti a usare i cellulari come torce"

Via Mariano Bonincontro · Noce

Via Mariano Bonincontro · Noce

Gallery









Da più di 2 anni l'illuminazione pubblica in questo quartiere è assente per problemi inerenti alle condizioni dei pali che sono stati rimossi. La gente è costretta a camminare con le torce dei cellulari accese o ha paura di ritrovare qualche delinquente dietro l'angolo di casa. Grazie alla luce delle portinerie degli stabili, si riesce ad avere qualche spiraglio di luce ma di certo non è possibile vivere con la paura e la preoccupazione ogni istante.