"Il fiume Oreto si colora di verde: qualcuno intervenga"

Via Mario Adorno, 15 · Romagnolo

Via Mario Adorno, 15 · Romagnolo

Gallery



Ecco come si presentava l'altro ieri il fiume Oreto tutto colorato di verde: è normale che un corso d'acqua sia così verde? A qualche vandalo è sembrato giusto gettare un secchio di vernice verde o qualche altra sostanza inquinante. In questo fiume ci vivono decine e decine di uccelli che trovano rifugio in mezzo alle canne, inoltre, ci sono rospi, rane, lucertole e diciamolo pure: i topi. Inoltre ci siamo pure noi persone che abitiamo nella strada che costeggia il fiume Oreto.

Il fiume sfocia nel mare avvelenando e inquinando sia le acque che i pesci. Segnalo che il fiume è da parecchi anni che non si pulisce e oltre che è già una fognatura a cielo aperto sta diventando pure una discarica grazie all'incivilta ' di tante persone. Chiedo gentilmente al sindaco Lagalla di intervenire assieme alla giunta comunale. Grazie