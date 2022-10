"Mia figlia, la gioia per quella Fiat 500 tanto sognata e l'incubo: gliel'hanno rubata dopo 3 ore"

Buongiorno, mia figlia a forza di sacrifici si era fatto un regalo a cui tanto ci teneva una FIAT 500 GRIGIA. Ieri pomeriggio alle 17.00 andiamo a ritirarla. Con grande gioia nostra figlia decide di portare la famiglia a cena. Arriviamo in viale Francia alle ore 20.30 troviamo parcheggio, ceniamo e alle 22 ci alziamo dal tavolo per dirigerci verso l'auto. A quel punto ho notato l'espressione di mia figlia incredula per quello che stava succedendo: le avevano rubato l'auto. E' stata per sole 3 ore la proprietaria di quella piccola auto che tanto aveva desiderato. Vi chiedo una mano se qualcuno dovesse vederla di segnalarla alle autorità: l'auto è targata GK694TN.