"Facciamo pulizia straordinaria, stiamo arrivando nel tuo quartiere". Così recita lo slogan della campagna pubblicitaria fatta dal Comune con affissioni in tutti i quartieri. "Vero, sono arrivati... non vi dico con quale organizzazione…(pessima). Dopodiché la pulizia è stata parziale. Vedasi foto scattata a Bonagia in via Nicolò Azoti".