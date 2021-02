Emergenza rifiuti in via dell'Orsa Maggiore: "Quanto dovrà durare questa situazione?"

In via dell'Orsa Maggiore è ormai da diversi giorni che non viene più effettuata la raccolta dei rifiuti.

Il blocco della raccolta ha determinato il triste quadro che noi cittadini di Palermo conosciamo, purtroppo fin troppo bene, ovvero l'interminabile distesa di cumuli di rifiuti per le strade dei nostri quartieri, che determinano un rischio elevato per la salute di chi ci vive. Conosco bene i problemi del nostro impianto principale di smaltimento rifiuti di Bellolampo, ma il ruolo principale di un amministratore pubblico è nelle emergenze sapere trovare rapidamente soluzioni alternative, soprattutto quando queste emergenze sono un rishio per la salute e se il problema non si risolve rapidamente allora vivendo in uno Stato di diritto e come cittadino che paga le tasse, mi aspetto che organi competenti subentrino per affrontare i problemi che gli amministratori locali, se pure con le loro ragioni, non sono stato in grado di risolvere.

La domanda, che tramite la vostra redazione giro ai nostri amministratori pubblici, è la seguente: fino a quando dovrà perdurare questa condizione così disastrosa oltre che per la nostra salute, anche e soprattutto per l'immagine della nostra città e di chi ci amministra?