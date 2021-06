Due attività alla Cala in mezzo ai rifiuti

Gallery





Dopo le varie segnalazioni effettuate sia dai residenti che dagli esercenti della Cala ancora nessuno ha preso un provvedimento. Proprio oggi il Presidente Nazionale del partito politico Movimento dei Diritti Fabrizio Sanfilippo ha inoltrato alla Rap la richiesta di spostare circa 9 cassonetti della raccolta differenziata dal civico 124 di via Cala a Palermo verso Piazza Fonderia: "Non è corretto che la rosticceria Gangi e la polleria Calapollo debbano ospitare i propri clienti in mezzo a cumuli di rifiuti davanti le proprie attività di ristorazione che oltretutto sono molto frequentate sia dai nostri concittadini che dai turisti per gustare i nostri prodotti perché nessuno della rap si è ancora degnato di spostare questo cassonetti dopo tutte le segnalazioni inviate. Mi preme inoltre dire che lo scempio che si vede in foto è proprio collocato di fronte il lungo mare della Cala e che sta sotto gli occhi di tutti La cala è un'arteria molto importante per la città di Palermo ed oltretutto è anche molto trafficata Speriamo che tempestivamente la rap possa intervenire per ridare decoro e dignità sia ai commercianti che agli avventori delle due attività".