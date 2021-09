Passo di Rigano, manca il coordinamento degli interventi e le discariche continuano a prolilferare

Dopo aver effettuato tre segnalazioni di rifiuti ordinari ed ingombranti abbandonati in via Cartagine angolo via Zaire, lo scorso 7 settembre 2021, la Rap ha fatto intervenire i suoi operai con le ruspe per rimuoverli. Peccato che siano stati rimossi soltanto i rifiuti ordinari e lasciati sul posto tutti gli ingombranti come dimostrano le foto allegate. Era troppo difficile coordinare gli sforzi per far intervenire nello stesso momento anche la squadra che doveva provvedere alla rimozione degli ingombranti?