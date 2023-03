Discarica in via Galletti: "Qui buttano di tutto, i rifiuti ci bloccano l'ingresso di casa"

Ci troviamo in via Galletti 128. Spesso e volentieri io e la mia famiglia non riusciamo ad entrare o uscire da casa a causa dei rifiuti abbandonati ben oltre gli appositi contenitori, perlopiù buttati da persone non residenti nel comune ed a qualsiasi ora del giorno e della notte. La situazione sta diventando insostenibile, si rischia di arrivare alle grosse, perché essendoci uno slargo proprio davanti i cancelli di ingresso e uscita, chiunque ne approfitta per sostare con la macchina aprire portabagagli e sportelli e riversare il tutto dove gli capita, soprattutto quando i contenitori sono già pieni, quindi se capita che qualcuno della famiglia stia uscendo o entrando dal cancello, assistendo ad un comportamento del genere, viene fatto presente che c'è un'abitazione e che abbandonando i rifiuti dove capita non ci permetterebbero neanche di entrare o uscire, ma spesso la gente reagisce in modo violento e spropositato, pur consapevole dell'illecito che sta commettendo.

In più ci ritroviamo ad avere topi ovunque, sporcizia, aria irrespirabile a causa della quantità di rifiuti di ogni genere abbandonati, tutto questo pagando regolarmente cospicue somme per la Tari. Ma cosa ancor più pericolosa è che quando riusciamo ad uscire dal cancello con l'auto, a causa dei contenitori posizionati accanto l'uscita quasi sempre strapieni dentro e fuori, non riusciamo a vedere il sopraggiungere delle auto per immetterci nella strada principale, con conseguente rischio di incidenti e incolumità non solo nostra, tutto questo ancor più pericoloso in caso di emergergenze, considerando l'età dei miei genitori e le loro fragilità. Come mio mio papà, che ha un'invalidità. Spero si possano prendere provvedimenti al più presto per evitare il peggio. Allego una foto delle tante Certo di un vostro riscontro, confido nella vostra operatività, ringraziandovi anticipatamente.