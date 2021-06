Tratto di via Rapisardi trasformato in deposito rifiuti

Gallery



Da diversi mesi ignoti cittadini hanno trasformato in deposito rifiuti quest’aiuola di via Rapisardi, quasi all’angolo di via Libertà. I condomini dell’edificio davanti al quale si trova l’aiuola (che depositano diligentemente i propri rifiuti negli spazi appositi, secondo le direttive del sindaco), hanno più volte fatto segnalazioni alla Rap, la quale si è, negli scorsi mesi, mossa solo dopo 3 o 4 segnalazioni. Le foto sono state scattate oggi pomeriggio e dimostrano come, dopo ben 5 segnalazioni, ancora la Rap non sia intervenuta. Cosa devono fare i condomini, che pagano regolarmente le tasse, per porre fine a questa ripetuta inciviltà da parte d’ignoti ed inoltre vedere raccolti questi rifiuti?