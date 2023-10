Viale Regione, sottopasso degradato in un tratto particolarmente frequentato da famiglie e bambini

Vorrei portare alla vostra attenzione il cattivo stato in cui versa il sottopasso di viale Regione Siciliana che permette il passaggio pedonale da un lato all’altro della circonvallazione (civico 4550 e 4579).

Come potete vedere, oltre al degrado e alla sporcizia per cartacce, plastica, e cassonetti traboccanti di immondizia (che evidentemente non si svuotano da tempo) al centro c’è una struttura in ferro fatiscente e un paletto in ferro arrugginito che non si vedono a causa del buio.

Nel sottopasso, infatti, non c’è illuminazione e le pareti e il tetto sono state tutte annerite a causa di un recente incendio di materassi e altro materiale. Si tratta di una situazione di degrado totale in un tratto viario particolarmente frequentato da pedoni, soprattutto famiglie e bambini piccoli che si recano all’Istituto San Francesco d’Assisi, scuola dell’infanzia e primaria con innumerevoli iscritti.

Mio figlio, età 11 anni, che frequenta la scuola media Antonino Pecoraro, all’uscita dalla scuola, percorre un tragitto per raggiungere i fratelli più piccoli al San Francesco d’Assisi e attendere che i genitori li vengano a prendere. Deve necessariamente attraversare questo sottopassaggio buio, sporco e pericoloso, lui come altri ragazzini, altri genitori.

Vi prego di riportare il sottopasso a una condizione civile e dignitosa. Già che ci sono, suggerirei di verificare lo stato di manutenzione dei semafori pedonali di quel tratto, visto che le auto transitano a velocità sostenuta, e come in altre città evolute, sarei dell’idea di sistemare le strisce pedonali in prossimità del sottopasso con dei dossi in modo da costringere comunque le vetture a rallentare.