Cruillas, in vicolo Parisi non si riescono a sostituire due lampade nei lampioni

In vicolo Parisi, a Cruillas, sono si riescono a sostituire due lampade in altrettanti lampioni della pubblica illuminazione. Dopo numerose segnalazione, ci è stato detto che serve un componente per accendere i due lampioni. Potevano dircelo prima e ci autotassavamo noi residenti per comprarlo. La sensazione che abbiamo è come se la nosta strada non facesse parte della città di Palermo.