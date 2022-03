Cruillas, in via Felix Mendelssohn cassonetti pericolosi a ridosso di una curva

Segnalo un problema che ci portiamo dietro da diversi anni nella strada in cui vivo - via Felix Mendelssohn a Cruillas - ovvero dei contenitori della spazzatura, perennemente pieni giorno e notte, che creano disagi sia per i condomini dei palazzi circostanti, sia per la circolazione delle auto, in quanto si trovano in prossimità di una curva parecchio stretta, e cosa ancor più grave, per il passaggio dei pedoni tra cui mamme e bambini che devono recarsi nella scuola a pochissimi metri di distanza dai contenitori.

Il problema è stato segnalato più e più volte al comune, all'azienda Rap che si occupa della raccolta, ed è stato evidenziato anche dagli operatori ecologici che lamentano la difficoltà ogni giorno a poter svolgere il loro lavoro della raccolta dei rifiuti visto che, come spiegavo prima, i contenitori si trovano in un posto davvero infelice per la viabilità. A rendere ancora più fastidiosa la situazione, abbiamo il cattivo odore che ovviamente triplica nelle belle giornate di sole ed in particolar modo nelle giornate calde che iniziano già dalla primavera.