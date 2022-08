"Quanto degrado a Palermo... cosa pensano di noi i turisti che arrivano dalle navi da crociera?"

Cosa pensano di noi i turisti che arrivano dalle navi da crociera? E' una domanda che non voglio piu fare ai miei passeggeri. Lavorando da anni nel settore crocieristico ho deciso di non fare piu' questa domanda in quanto ho la piena vergogna dei commenti. La catastrofica situazione della spazzatura disseminata ovunque e' gia' il biglietto da visita di Palermo oggi. A questo si unisce la voce univoca che va contro tutte le carrozze ed i cavalli. In un mondo che guarda all'elettrico tutto cio' non e' piu ammissibile. La sofferenza e il malodore dei vicoli rimane nella mente e nei commenti dei passegeri e non bastano le meraviglie della nostra citta' perche' tutto cio viene offuscato dai tanti, enormi disservizi che da decenni funestano Palermo. Qualcuno vuole intervenire? Vogliamo andare avanti, accogliere i turisti per come si deve. Se mi chiedete di chi e' la colpa di tutto questo squallore vi dico chiramente che e' di noi Palermitani. Purtroppo nulla cambiera', sì, perche' da noi si cambia per non cambiare mai.