Corso dei mille piena di erbacce e rifiuti e le scala a, b, c, d ed e del civico 893 sono invase da scarafaggi e topi. Chiediamo, ancora una volta, agli operatori della Rap, o a chi di dovere, di intervenire. La situazione è incontrollabile: non si può stare con la finestra aperta di sera che subito ci si tritrova con le blatte in casa.