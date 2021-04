"In Fiera padiglione vaccini ben organizzato, ma fuori lunghe code pericolose"

Vaccinarsi in Fiera in questi giorni è davvero rischioso! Mi è capitato di dovere stare in una lunga fila per vaccinarmi con la paura di prendere il virus! Mi sono chiesta: possibile che in tempo di Covid ci si debba vaccinare con lunghe file di persone tutte vicine senza il dovuto distanziamento? Si poteva creare un sistema di controllo e gestione diversa, per garantire la sicurezza e per non rischiare di essere contagiati. Il colmo dei colmi: nessuno che notava il pericolo! All'esterno fila di 200 metri e più, per ottenere un bigliettino con un numero, quello che chiameranno in seguito per essere vaccinati all'interno del padiglione ! Forse il numero lo avrebbero potuto dare all'inizio per non creare la fila e dare la possibilità alle persone di allontanarsi, per non creare assembramenti! Forse un display con un altoparlante per la chiamata numero avrebbe potuto aiutare e potrebbe aiutare in seguito. Tutte domande che sia io che molte altre persone si sono poste logicamente! Tutto diversamente gestibile! Come mai una cosa così facile... rischia di essere pericolosa?

Internamente il punto vaccinazioni è gestito meglio, tante sedie per sedersi e aspettare il proprio turno! Velocità e moduli in abbondanza per la compilazione dei consensi! Tutto bene organizzato con il personale efficiente nel ruolo svolto ! Per cui complimenti per questa soluzione adottata ! Controllo temperatura? Anche qui qualcosa da dire! Una sola volta! Mah! il controllo temperatura poteva essere anche fatto all'inizio della fila!!Comunque sistema migliorabile, con un poco di attenzione verso i problemi che ogni giorno saranno sicuramente diversi! Oggi lunghe file e domani chissà!! Buona vaccinazione a tutti!