In un momento particolarmente delicato in quanto i casi di covid stanno aumentando vertiginosamente, ecco l'esempio del rispetto delle regole. Ci troviamo presso il plesso scolastico Trieste in via Sampolo e in barba al distanziamento sociale ci sono 300 persone e più ammassati come sardine con i loro bambini in attesa che suoni la campanella d'entrata. Quindi dov'è il rispetto delle regole? Basta un positivo e il gioco è fatto.