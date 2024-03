Pienone al congresso del sindacato Itamil Esercito, oltre 300 partecipanti al Marina convention center

Palermo 23 marzo 2024 ha ospitato con successo il congresso del sindacato Itamil Esercito, tenutosi presso il Marina convention center. L'evento ha visto una notevole affluenza, con più di 300 partecipanti e cinque ore di lavori intensi. Durante il congresso, l'assemblea ha eletto il nuovo direttivo nazionale: il presidente è Sandro Frattalemi, il vicepresidente è Nicola Passarelli, e il segretario generale è Girolamo Foti. Due donne in più nel direttivo: Daniela Sapuppo come vice presidente aggiunto e Graziella Marino come Portavoce Nazionale. Altri inserimenti rilevanti includono Carmine Mincione come vice presidente aggiunto e Domenico Bilello come Segretario Nazionale, con Pietro Ricci nel ruolo di vice segretario nazionale, Don Pino Terranova nominato Consulente Ecclesiastico.

La cerimonia di apertura è stata arricchita dall'intervento di Don Pino Terranova, ex cappellano militare, e dall'esecuzione dell'Inno Nazionale, seguito da un momento di commemorazione per le vittime dei conflitti. Il presidente Frattalemi ha introdotto i lavori, evidenziando il traguardo del 4% delle adesioni e manifestando la sua soddisfazione per l'alta partecipazione. Il segretario Generale Foti riscuotendo continui applausi dalla platea ha poi acceso gli animi con il suo discorso sulle condizioni lavorative del personale militare. Inoltre, durante il suo intervento, ha rivolto un appello alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per sostanziali aumenti salariali per i militari. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha espresso entusiasmo e soddisfazione per la scelta del sindacato Itamil Esercito di stabilire la sede nazionale e congressuale nella città siciliana. Il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino ha rappresentato l'Esercito, rimanendo per l'intera durata dell'evento e ricevendo elogi dalle autorità per le iniziative svolte in Sicilia. Emmanuel Jacob, presidente di Euromil, ha sottolineato le disparità salariali e previdenziali dei militari in Europa.

Il capitanoa avvocato Alberto Maria Viceconte, legale del Sindacato Itamil, ha aggiunto l'importanza di uniformare gli stipendi dei militari europei per rafforzare la politica di difesa comune. Il Generale di Corpo d'Armata Giuseppenicola Tota ha ribadito l'unicità dei militari sin dal giuramento e l'importanza del riconoscimento concreto di questa specificità da parte dei governanti. George Zgardanas di Euromil si è congratulato per gli obiettivi raggiunti dal sindacato Itamil Esercito. Il congresso ha affrontato anche temi cruciali come il sostegno alle vittime del dovere e del terrorismo, argomento trattato da Nicola Passarelli, vicepresidente. Il rinnovo contrattuale 2022/24 e la previdenza sono stati oggetto di discussione da parte del neo eletto segretario nazionale, Domenico Bilello, che ha lanciato un appello al governo per i volontari dell'Esercito che nei mesi di aprile e maggio 2024 rischiano il congedo dopo aver servito con dedizione la Patria nell'operazione "Strade sicure", chiedendo che questi vengano trattenuti e non lasciati alla disoccupazione.

La manifestazione ha visto la partecipazione del giovane atleta di Karate con le stellette, Vincenzo Riccio, premiato per il suo impegno nello sport nazionale e mondiale e il cantautore Alfred Costello per il brano scritto e cantato per il Sindacato Itamil Esercito. Tra i relatori e partecipanti di prestigio che hanno contribuito con i loro interventi, abbiamo avuto Gaetano Ruocco, presidente nazionale dell'Associazione nazionale sottufficiali d'Italia, che ha parlato di legalità; il vicepresidente del sindacato di polizia Giovanni Assenzio; Salvatore Pillitteri, vicepresidente Sim-Marina, con un focus sui diritti sindacali dei militari; e il dottore Giuseppe Antoci, presidente onorario della Fondazione Caponnetto, che ha condiviso la sua visione sulla lotta alla mafia e sul prezioso lavoro dei servitori dello stato.

Un ringraziamento speciale va alle delegazioni dell'associazione Adis, guidata da Maurizio Ferrara, all'associazione L'Italia s'è desta, rappresentata da Francesco Damasco, a Militar Tv e al direttore generale della comunicazione, Salvatore Ricco Galluzzo, e al fotografo Fabrizio D'Amico per il loro sostegno e il contributo significativo all'evento, alla Direzione e il personale del Marina Center per il supporto al congresso e i carabinieri che hanno garantito la sicurezza dei partecipanti all' evento. Sono pervenuti saluti e messaggi di supporto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, dal senatore Maurizio Gasparri, dal professore Leoluca Orlando e dagli onorevoli Carolina Varchi e Alessandro Aricò. Il grande numero di partecipanti e l'impossibilità di accogliere tutti coloro che avrebbero voluto partecipare è stato motivo di scuse da parte dell'organizzazione, che ha espresso rammarico per coloro che sono rimasti fuori nonostante il tutto esaurito. Questo imponente afflusso testimonia l'importanza e il valore che il congresso del sindacato Itamil Esercito riveste per il personale militare e per la comunità.