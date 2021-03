Cep, rifiuti di ogni tipo assediano le (ex) campane della differenziata: "Non ne possiamo più, serve la videosorveglianza"

Noi residenti del Cep viviamo quotidianamente questa vergogna. Non ne possiamo più di vedere certa gente che viene a scaricare ogni tipo di rifiuti nelle campane che un tempo servivano per la differenziata.

Nonostante i ripetuti appelli alle istituzioni competenti e ai consiglieri di circoscrizione ad oggi non si vedono fatti. Abbiamo anche avanzato una proposta di videosorveglianza ma non abbiamo avuto in merito nessuna risposta. Ci sentiamo abbandonati.

L'emergenza rifiuti va risolta al più presto, perché l'estate è alle porte e non possiamo vivere in queste condizioni.