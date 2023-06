Viale Regione, buche pericolose ed erbacce fino allo svincolo di Ciaculli

In viale Regione Siciliana Sud Est (la continuazione di via Messina Montagne), direzione Palermo, sono presenti lungo l’itinerario fino allo svincolo di Ciaculli, numerevoli buche sul manto stradale: un pericolo per i motocicli e gli automobilisti, sopratutto la sera a causa della scarsa illuminazione.

Inoltre questa strada considerata in totale stato di abbandono, sul lato guard rail nel canale di scolo, si è formato un terriccio con la crescita di erba ed arbusti che impedisce all’acqua piovana di defluire e crea dei veri e propri allagamenti.