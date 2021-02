Si fa presente che, il percorso pedonale realizzato a marzo 2020, non è agevolmente percorribile a pedoni a mamme con passeggino e/o con trolley ed a persone con carrozzine, in quanto la superficie del fondo stradale non è complanare. Segnalato all'ufficio relazioni con il pubblico del comune di Palermo il 10 febbraio 2021.