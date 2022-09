Gli autobus a Palermo? "Un'esperienza allucinante: servono più di 90 minuti dalla stazione al Civico"

Oggi (9 settembre) ho avuto la necessità di utilizzare i mezzi pubblici per andare all'ospedale Civico e per me è stata un'esperienza da dimenticare. In teoria per me sarebbe stato molto semplice perché sarei dovuta salire prima su un tram, che mi portasse alla stazione centrale e poi, una volta arrivata lì, sarei dovuta salire sull'autobus che porta al Civico, ovvero il 246. È stata un'esperienza allucinante e mi sono ricordata perché evito di muovermi con i mezzi pubblici a Palermo.

Sono partita col tram sotto casa mia alle 10.17 e arrivata alla stazione ho atteso più di un'ora, fino alle 11.24, sperando che passasse quel bus, il 246. Durante l'attesa mi è anche venuto il dubbio che nel frattempo il biglietto che avevo timbrato sul tram, valido per 90 minuti, scadesse. Ho visto persone con l'occhio bendato, persone malate, che avevano necessità di prendere quel bus, e hanno atteso con me tutto quel tempo.

Trovo vergognoso che l'unica linea che porta all'ospedale Civico e al Policlinico passi un volta all'ora. Da giovane sono sempre più delusa da come viene gestita ogni cosa nella mia città. Mi sembra che le cose peggiorino sempre di più.