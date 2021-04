Via Monte San Calogero, asfalto in condizioni pietose

Asfalto dissestato, probabilmente a causa delle radici degli alberi, a due passi dalla sede del Comune in via Monte San Calogero. Le auto sono costrette a fare slalom edandare in contromano per evitare danni. Quasi mortale per i motociclisti, che potrebbero essere facilmente sbalzati dalla propria sella se non sono cauti. Purtroppo è così da anni. Aspettiamo che qualcuno si faccia male, o che ci scappi il morto?