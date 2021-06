Area pedonale di via Principe di Granatelli: "Tutti parcheggiano... tranne i residenti"

Questo è il modo il cui il Comune gestisce attualmente l'area pedonale della via Principe di Granatelli: come si vede dalle foto tutti accedono e tutti parcheggiano indisturbati, soprattutto nei weekend. Tutti tranne ovviamente i residenti, ai quali vengono prese le multe quando si fermano per scaricare, grazie ad un'ordinanza poco chiara che permette l'accesso a chiunque tranne che ai residenti stessi (15 minuti "se muniti di scontrino del bene da scaricare!!!" ma senza indicazioni di come segnalare l'orario di arrivo; ovviamente? sarebbe bastato inserire nell'ordinanza l'uso del disco orario).

Chiaramente l'istituzione dell'area pedonale ha tolto innumerevoli posti auto ai residenti, ma il Comune non si è preoccupato minimamente di crearne di nuovi in sostituzione. Oltre al danno la beffa: un carro attrezzi è venuto a prelevare un'auto, ma soltanto una domenica alle 3 di notte. Come potete facilmente immaginare soltanto una perchè tutti gli altri erano già andati via.