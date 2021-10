Allagamenti allo Zen: "La via Egeria si trasforma in un fiume in piena che puzza di fogna"

Via Egeria · Zen

Via Egeria · Zen

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ogni anno, ogni diluvio. è sempre peggio: la via Egeria, allo Zen, si trasforma in un fiume in piena che puzza di fognatura.

Non essendoci né tombini né fognatura, la via Egeria si allaga e diventa il passaggio obbligato di un fiume. Ieri alcuni passanti hanno preso una piccola scossa elettrica, per fortuna senza ripercussioni.

Dobbiamo aspettare che ci sia un morto per risolvere questo problema? Siamo stanchi di togliere acqua da casa e di respirare l'odore di fogna per giorni.