Di fronte alla scuola elementare De Amicis a Palermo in via Rosso di San Secondo si sta creando una discarica. Nei pressi del porto indicato in foto c'erano prima i bidoni per la spazzatura, ma le persone continuano a buttare la spazzatura accanto. Nella via parallela, in Fondo La Manna, a terra sul marciapiedi pericolosi cristalli in frantumi abbandonati.