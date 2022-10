Quella pianta che impedisce ai pedoni di attraversare in viale Strasburgo

Gallery







Da mesi in corrispondenza di un attraversamento pedonale, di un'arteria pericolosa e transitata come viale Strasburgo in cui nonostante tutto le auto e gli autobus corrono come se non ci fosse un domani, si può apprezzare la bellissima pianta che non permette una corretta visuale né delle auto in arrivo né dei pedoni in prossimità dell'attraversamento. Inoltre per avvicinarsi alle strisce è necessario scavalcare la pianta in un marciapiede in condizioni pietose. Ripeto: arteria frequentatissima alle 8 del mattino con scuole, bambini e genitori che attraversano, bar e servizi.