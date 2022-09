Buongiorno, sono 15 anni che non vengono potati gli alberi in via Streva. Abbiamo fatto tante volte le segnalazioni, ma nessuno è mai intervenuto. Il nostro presidente di circoscrizione, Marcello Longo, sa che gli alberi arrivano al terzo piano. Abbiamo bisogno che lui si occupi del nostro quartiere. Non dobbiamo gestirci noi. Grazie mille per l'intervento.