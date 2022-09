In corso Vittorio Emanuele, nel tratto che va da Porta Nuova alla Cattedrale, vi sono delle enorme aiuole vuote, prive di qualsiasi pianta, arbusto, cespuglio. Eppure prima vi erano degli enormi alberi, possibile che sia così complicato provvedere con le piantumazioni? Il viale ne acquisterebbe in bellezza e non in trascuratezza.