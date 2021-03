I ravioli in edizione limitata del Giro d'Italia, Rana rende omaggio alla norma siciliana

Una gamma di pasta fresca ripiena, composta da quattro ricette regionali tutte vestite di rosa, come la storica maglia, per celebrare la partnership con la corsa ciclistica più leggendaria del paese

Rana, il colosso nazionale specializzato in prodotti freschi, è la pasta ufficiale del Giro d'Italia 2021. Per l'occasione il pastificio italiano ha deciso di lanciare una limited edition dedicata alle ricette del Nord e del Sud. E non poteva mancare la Sicilia che viene rappresentata dalla pasta alla norma.

Una gamma di pasta fresca ripiena, composta da quattro ricette regionali tutte vestite di rosa, come la storica maglia, per celebrare la partnership con la corsa ciclistica più leggendaria del paese. E come gli atleti attraverseranno l'Italia in sella alla propria bicicletta, così Rana la percorrerà da nord a sud, di cucina in cucina, di tradizione in tradizione, di dialetto in dialetto, con quattro tappe dal gusto unico.

Dal baccalà mantecato alla norma, dall’ossobuco e risotto con zafferano alla carbonara, Rana realizza un viaggio tra i sapori d’Italia, ispirandosi alla grande varietà che caratterizza il nostro paese. Il progetto, che unisce in un connubio perfetto spirito sportivo e gusto, nasce dal forte legame di Rana per il territorio italiano e dalla condivisione di valori che accomunano il pastificio e la seguitissima manifestazione. Un omaggio a quattro regioni, tra cui anche la Sicilia, attraversate dall’evento ciclistico 2021, traendo spunto dalle storie, dalla gastronomia e dagli accenti che li caratterizzano. L’edizione limitata sarà disponibile da oggi fino a settembre 2021.

La Sicilia secondo Giovanni Rana

Rana porta in tavola i ravioli con ripieno alla norma. Terra ricca di storia e dalla meravigliosa cucina, la Sicilia dà i natali a una celebre ricetta che riunisce tutti i sapori del Mediterraneo. Dal pomodoro alla melanzana, gli ingredienti sono racchiusi in una sfoglia dalla forma quadrata che conquisterà tutti i sensi.