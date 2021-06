Radio Mia Pride, arriva la kermesse radiofonica che racconta i diritti Lgbt

Giugno è il mese del Pride e anche quest’anno, nonostante la pandemia, le celebrazioni non si fermano. Così, Radio Mia 98.6 Palermo ha deciso di dedicare un’intera settimana al “Radio Mia Pride”, kermesse radiofonica che avrà luogo dal 21 al 27 giugno. Si tratterà di una vera e propria maratona, in diretta dalle 7 alle 24, nel corso della quale verrà dato spazio ai rappresentanti di istituzioni, associazioni sociali e civili, artisti e icone pop.

Il filo conduttore delle varie giornate sarà quello dei diritti con un occhio sempre rivolto alla realtà locale palermitana, alla quale saranno via via ricondotte le varie tematiche affrontate. Il 26 giugno, inoltre, il Radio Mia Pride uscirà dalla radio per dirigersi verso il cuore di Palermo e omaggiare un locale che, da venticinque anni, rappresenta il punto di riferimento della comunità lgbt palermitana: Exit Club, in Piazza San Francesco di Paola.

Ad aprire il Radio Mia Pride lunedì 21 giugno sarà proprio il sindaco Leoluca Orlando, che dalle ore 11 sarà in diretta in FM. L'evento andrà in onda su Radio Mia 98.6 FM e potrà essere seguito in streaming anche sul sito radiomia.it (streaming fruibile anche tramite Alexa Echo).