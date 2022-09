Pif contro Laura Pausini: "Al mio funerale cantate Bella Ciao"

Nell'infinita polemica sul rifiuto di cantare "Bella Ciao", brano popolare simbolo della Resistenza italiana, da parte di Laura Pausini durante una trasmissione musicale spagnola, interviene anche il regista e conduttore palermitano Pif. "Pensare di non cantare 'Bella Ciao', per non voler prendere posizione, è una gran minchiata. Quando ti rifiuti di cantarla hai già preso posizione. P. s.: Al mio funerale cantate 'Bella Ciao'. Perché voglio prendere posizione, al riguardo, anche da morto", ha scritto l'ex Iena su Twitter. Un post che ha collezionato migliaia di reazioni tra "mi piace" e "retweet".

La polemica su Laura Pausini e Bella Ciao

"E' una canzone molto politica e io non voglio cantare canzoni politiche”, ha detto la cantante romagnola, rispondendo al conduttore di “El Hormiguero”, programma di intrattenimento musicale che la ospitava come giudice di “La Voz”, versione iberica di “The Voice”.

Le parole di Laura Pausini hanno sollevato un polverone sui social, probabilmente alimentato anche dal tweet di Matteo Salvini che si è schierato con l'artista di Faenza.

Successivamente la stessa Pausini ha dovuto precisare sui social: "Non canto canzoni politiche né di destra né di sinistra. Quello che penso della vita lo canto da 30 anni. Che il fascismo sia una vergogna assoluta mi pare una cosa ovvia. Non voglio che qualcuno mi usi per fare propaganda politica. Non inventate ciò che sono".