Hulk in vacanza a Palermo, l'attore Mark Ruffalo fotografato in centro storico

Un supereroe in vacanza a Palermo. L'attore americano, Mark Ruffalo, protagonista di diversi film, ma celebre ai più per la sua interpretazione di Hulk nella saga degli Avengers, dopo aver trascorso qualche giorno in Sardegna, è volato nel capoluogo siciliano per un giro tra le meraviglie del centro storico. E qualche fortunato è riuscito anche a scattarsi una foto con lui.

Immagini che poi sono state condivise sui social con le inevitabili decine e decine di like, cuoricini e commenti. "Ho beccato un Mark Ruffalo selvatico a Palermo quest'oggi. Non potete capire l'emozione. P.s. Troppo simpatico e disponibile, l'ho beccato nella sua versione non rabbiosa. Zona centro storico, corso Vittorio Emanuele per la precisione", scrive Piero Sena, che nella foto indossa una t-shirt con l'aquila rosanero del Palermo, postando lo scatto con l'attore su Facebook, poi condiviso dai gruppi Marvel Avengers Italia e Marvel Community Italia.



Hulk in borghese ha fatto un tour della città accompagnato dalla guida turistica Daniela Lo Secco. Anche lei ha pubblicato su Facebook, l'istantanea con Ruffalo, in piazza Pretoria davanti alla fontana con le statue nude, ribattezzata dai palermitani "fontana della vergogna".