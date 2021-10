Emil, storia di passione made in Palermo: in libreria il nuovo romanzo di Bibi Bianca

L'attore teatrale e scrittore palermitano ha già pubblicato numerosi libri, alcuni dei quali hanno riscosso un certo successo, come “Mamma stanotte non torno”

“C’è qualcosa di delizioso nel leggere le prime parole di una Storia: non sai mai dove ti porteranno...". Emil, il nuovo romanzo del palermitano Bibi Bianca, è già distribuito nelle migliori librerie delle città quali la Sciuti, la Mondadori, la Sellerio e la Tramontana.

Si tratta di un racconto appassionante che vi immergerà in un contesto storico durissimo, quello del regime comunista rumeno, all'interno del quale il protagonista lotterà con tutte le sue forze, contrapponendo l’arte e l’amore alla furia della dittatura. Emil è edito da La Ruota edizioni, che attraverso il suo sito web consente l’acquisto del libro anche online.

Bianca, noto attore teatrale e scrittore palermitano, ha già pubblicato numerosi libri, alcuni dei quali hanno riscosso un certo successo, come “Mamma stanotte non torno”. Emil rappresenta per questo autore la sua prima vera sfida al mondo del romanzo.