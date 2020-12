Dagli installatori di aria condizionata agli psicologi: chi sono i professionisti più cercati dell'anno

Ristrutturazione casa, installatori di aria condizionata e psicologi. Sono questi i servizi più richiesti online dai palermitani nel 2020 secondo la classifica stilata da ProntoPro.it, portale che mette in contatto domanda e offerta di servizi professionali.

La classifica

Ristrutturazione casa Installazione aria condizionata Psicologo Riparazione telefoni e tablet Spedizioni Noleggio camper Ditta di traslochi Installazione o sostituzione caldaia Veterinario Installazione o sostituzione finestre

Il super ecobonus al 110% introdotto dal Decreto Rilancio allo scopo di favorire e agevolare gli interventi in ambito di efficienza energetica ha fortemente contribuito alla crescita di richieste per professionisti in ambito ristrutturazione casa: new entry nella classifica delle professioni più cercate online rispetto al 2019, questo tipo di servizi conquista direttamente il primo gradino del podio per Palermo e provincia. Anche gli psicologi sono stati di particolare supporto ai palermitani nel difficile periodo della pandemia.

New entry sempre causa Covid i servizi di riparazione telefoni e tablet e spedizioni. Lo smart working e la didattica a distanza hanno infatti reso sempre più necessario l’intervento di riparatori di telefoni e tablet per ottimizzare l’efficienza dei propri dispositivi tecnologici. La seconda categoria è stata spinta soprattutto dagli scambi tra famiglie lontane di pacchi alimentari a Pasqua e regali per l’imminente Natale, ma hanno utilizzano questo servizio anche i parrucchieri e gli estetisti, i ristoratori, i piccoli commercianti locali di prodotti di artigianato e abbigliamento per la consegna di prodotti a domicilio.