Christian Carapezza è pronto a uscire dal cubo: avventura al capolinea per l'illusionista palermitano

Sabato 20 novembre, salvo imprevisti o uscite anticipate, alle ore 17 Christian Carapezza, illusionista estremo palermitano, uscirà dopo 21 giorni dal piccolo cubo di vetro trasparente, di 2 metri per 2 dove è rimasto chiuso, senza cibo, davanti l’ingresso del centro commerciale Conca D'Oro a Palermo, da sabato 30 ottobre sotto gli occhi di telecamere che hanno ripreso la sua impresa 24 ore su 24, in streaming sul suo sito www.christiancarapezza.it.

“The Cube” (il cubo) è la sfida che lo ha visto protagonista di una prova di resistenza fisica e mentale che non ha precedenti in Italia e che mira ad entrare nel Guinness dei primati. Artisti, amici e sostenitori sabato pomeriggio saranno al Centro commerciale per festeggiare la sua impresa.

Carapezza è rimasto chiuso nella teca a 2 metri di altezza senza nessuna interazione fisica con qualcuno, ma è rimasto in contatto con il pubblico attraverso i suoi canali social dove ha condiviso post e dirette quotidiane, molto seguite. Ha sofferto la fame certo, ma anche il forte caldo di questi giorni e il freddo.

Christian Carapezza è stato ospite di "Game Talent" su Tv8, condotto da Alessandro Borghese, dove si è esibito in uno spettacolo di fachirismo. E' autore e protagonista di spettacoli internazionali come il “Danger Show” in cui fonde tecniche di illusionismo, fachirismo, escapologia e mentalismo. Nel 2006 ha partecipato, vincendola, alla trasmissione “Cultura Moderna” di Canale 5. È stato protagonista anche di altri numerosi programmi in emittenti nazionali: “Se a Casa di Paola”, “Le Amiche del Sabato” e “Uno Mattina” su Rai 1; “Piazza Grande” e “I Fatti Vostri” su Rai 2; “Studio Aperto” e “Lucignolo” su Italia 1; “Tu Si Que Vales”, “Italia’s Got Talent” e “Pomeriggio Cinque”, su Canale 5. Ha anche più volte varcato i confini nazionali: è stato uno dei pochi artisti italiani a partecipare a “Tu Si Que Vales Albania” e “La France a un Incroyable Talent” (versione francese di Italia’s Got Talent).