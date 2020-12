I cocktail più famosi di sempre fatti in casa con le ricette della bartender Chiara Mascellaro

La bartender palermitana Chiara Mascellaro, brand ambassador di UpGrade, marchio siciliano la cui mission è quella di proporre una soluzione di alta qualità per la preparazione di cocktail a base frutta, alcolici e non, con il forte intento di portare nel drink finale tutto il sapore pieno e il profumo del frutto colto all'origine, sarà protagonista con le sue ricette di HappyHomeCocktail.

HappyHomeCocktail sono divertenti confezioni contenenti prodotti per la preparazione di cocktail in casa, per vivere un'esperienza da vero e proprio bartender in modo semplice e a casa propria. Le HappyHomeCocktail sono realizzate in due differenti versioni: