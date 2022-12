Il cantante palermitano Gabriele Versaci parteciperà a Casa Sanremo live box

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’energico interprete siciliano con un timbro di voce contemporaneo che si adatta in pieno alle esigenze musicali pop, dopo le selezioni che si sono tenute a Caltanissetta presso AFM Accademia Formazione Musicale è stato selezionato per Casa Sanremo Live Box. Dal 7 all’11 febbraio 2023 si esibirà con un suo brano a Casa Sanremo Live Box, cuore pulsante del Festival della Canzone Italiana, vero e proprio crocevia e punto di incontro tra artisti, addetti ai lavori, giornalisti, discografici, sponsor. Una grande occasione per Gabriele Versaci che con grande passione, sacrificio ed impegno in questo ultimo anno si sta imponendo sulla scena del panorama musicale italiano. Gabriele Versaci ha già pubblicato diversi singoli come “L’estate che Arriva” , “Un’Altra Notte ancora”e "Che bisogno c'era" quest’ultimo è stato finalista al Cantagiro tenutosi a Fiuggi lo scorso anno. “ Sanremo è un sogno per ogni cantante italiano. Partecipare a questo evento così importante è una grande emozione e mi rende entusiasta.”, sostiene Gabriele Versaci e continua : “ E’ una grande soddisfazione per me, tutto il mio team di lavoro che ha creduto nel mio progetto e soprattutto per il pubblico che mi sostiene sin dagli esordi. Spero di arrivare alla gente per quello che sono. Spero di raggiungere grandi traguardi ma mantenere vive in me le caratteristiche di umiltà e trasparenza".