"Kelopatra", Kocham firma il remix del singolo della palermitana Denise Manno

“Kleopatra” (etichetta discografica Ego Music/management Stefano Pugnali) singolo d’esordio della cantautrice palermitana Denise Manno, che ha raggiunto top 20 Shazam e iTunes in Turchia, vede nuova luce con il remix di Kocham, disponibile in digitale e in radio.

Kocham è il progetto solista del produttore parigino Jim Zerga (parte del duo Lumberjack) che nasce nel periodo di lockdown: la sua discografia ha oltre 5 milioni di streaming plays ed è suonato da David Guetta, Dannic, Bob Sinclar, DJ S.K.T, Hard Rock Sofa e molti altri.

“Kleopatra è nata nel bel mezzo del primo lockdown - racconta Denise -. L’idea era quella di regalare spensieratezza e di ritornare, anche solo usando l’immaginazione, in una vera discoteca. Scritta da me e prodotta dai Marnage e Surai, questo è un brano alternativo con dei egypt sound molto particolari. Ho riportato Cleopatra in chiave moderna per esaltare il potere delle donne. Cleopatra, la regina egizia, era una donna di grande potere nonostante vivesse in un periodo storico molto lontano dal nostro, con questo pezzo invito le donne a riflettere su questa cosa, perché noi il potere lo abbiamo sempre avuto. Penso che dentro ogni donna viva una Cleopatra, una donna provocante e di potere che sa bene quello che vuole. Motivo per il quale all’interno del videoclip, ho voluto fortemente la partecipazione di tre donne bellissime che rappresentano le ancelle di Cleopatra. Il sound di Kleopatra richiama anche la Ball culture, una tipologia di ballo nato negli anni 70, prendendo poi il nome di “Voguing” negli anni '80. Le ball erano un punto di ritrovo per la comunità Lgbtq+, dove poter manifestare liberamente il loro essere, ai tempi assai discriminato, attraverso il ballo. Nel videoclip, Claudio Napolitano ci riporta in quel mondo colorato e affascinante con delle semplici mosse di Voguing”.

Denise Manno, cantautrice ventiquattrenne palermitana, esordisce a tredici anni pubblicando video sketch e cover dei suoi artisti preferiti su Youtube e Facebook, facendosi notare dal pubblico e partecipando in seguito a concorsi ed esibizioni sui palchi in giro per la Sicilia. Nella sua storia personale ci sono stati dei momenti difficili legati a disturbi Dca, superati grazie alla musica e condivisi con la sua community sui social, che conta oltre 4 milioni di views tra TikTok e Instagram e quasi 500k su Youtube. A marzo del 2021 esce il singolo “Kleopatra”. Successivamente esce “Chissà”, brano accompagnato dal videoclip con cui Denise mette l’accento su un tema delicato come quello dei disturbi del comportamento alimentare, e cerca di tendere la mano in musica a tutte quelle persone che si sentono sole, fallite o escluse dal mondo.