La Cattedrale di Palermo "veste" birra Menabrea per una bottiglia in edizione limitata

Oltre a Torino, Milano, Napoli, Firenze, Venezia, Pisa, Roma, Genova, Siena, Verona e Bologna, anche il capoluogo siciliano nel progetto del più antico birrificio attivo in Italia. A corredo pure una celebre frase di Goethe

Dodici bottiglie in limited edition dedicate ad altrettante città. E' il nuovo progetto di Birra Menabrea dedicato alle bellezze italiane che, tra oltre a Torino, Milano, Napoli, Firenze, Venezia, Pisa, Roma, Genova, Siena, Verona, Bologna, include anche Palermo. Il più antico birrificio attivo in Italia, ha infatti da sempre nel cuore quell’Italia che si contraddistingue per la sua bellezza, attaccamento e valorizzazione del territorio e delle tradizioni.

La speciale skin della bottiglia della la più classica tra le birre Menabrea, la Lager, è caratterizzata dalle immagini iconiche delle diverse città e da frasi celebri di poeti, scrittori e personaggi famosi che hanno celebrato quei luoghi. Nella bottiglia dedicata a Palermo spicca l'immagine della Cattedrale e una nota frase di Goethe: "Chi ha visto una volta il cielo di Palermo non potrà mai più dimenticarlo".

Gallery