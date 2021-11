Una giostra vintage e tanto shopping: taglio del nastro a Carini per ArcipelaGO!

Taglio del nastro a suon di musica e giri in giostra. L'attesa è finita: a Carini ha finalmente aperto ArcipelaGO!, il nuovo centro commerciale che al suo interno ospita uno dei più grandi negozi Bruno Euronics della Sicilia.

Ad organizzare l'evento di inaugurazione Maria Macchiarella, la event planner palermitana nota per aver organizzato i più spettacolari matrimoni dell'Isola (compreso quello del figlio di Walter Zenga, che si è celebrato proprio a Palermo). Le aspettative, anche stavolta, sono state rispettate: Salvo Vitale e Gianluca Amato, titolari della nuova realtà, hanno chiesto alla Macchiarella di stupire. E così è stato. Per l'apertura del nuovo shopping center è direttamente arrivata la giostra che ha fatto sognare milioni di italiani, quella che ha riempito il luna park allestito a Noto per il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Adesso il carosello fatto di cavalli bianchi stile vintage sarà aperto a tutti, dalle 9 alle 20, fino a domenica 21 novembre.

E intanto via allo shopping. All'interno, oltre a Bruno Euronics, anche Terranova, Deichmann, Zoo, Magazzini Smart e Osaki. Inoltre anche altre attività commerciali come ottica, parafarmacia, parrucchiera, gioielleria, beauty shop, abbigliamento intimo e biancheria e una gustosa caffetteria.