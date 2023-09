VIDEO | "Amo Palermo da quando non ci vivo": l'ultima provocazione di Angelo Duro

Abbandonare la propria terra e non andare fieri di dove si nasce. Un atteggiamento comune a molti cervelli in fuga. Da questo spunto prende il via monologo del palermitano che in queste settimane è in giro per l'Italia con il suo ultimo spettacolo dal titolo "Sono cambiato"

Abbandonare la propria terra e non andare fieri di dove si nasce. Un atteggiamento comune a molti cervelli in fuga. Da questo spunto prende il via monologo postato su Instagram e su TikTok di Angelo Duro, che in queste settimane è in giro per l'Italia con il suo ultimo spettacolo dal titolo "Sono cambiato".

"Amo la mia città da quando non ci vivo" è il titolo che accompagna il video che sui social fa il pieno di like, ma ha sollevato anche molte critiche. "Io l'anno scorso ho festeggiato dieci anni che non vivo nella mia città d'origine: Palermo - dice l'artista - Ho fatto pure i fuochi d'artificio. Ma attenzione, adesso mi piace perché non ci vivo. Ora se mi dici 'com'è Palermo?' ti rispondo 'la città più bella del mondo'. 'Vivi lì?'. 'Col c*zzo'. 'Abbiamo il sole, il mare, si mangia bene'. E per un solo mese d'estate devo passare altri 11 mesi di merda? Senza lavoro, senza soldi, senza futuro. No, ci vediamo in agosto, ci vediamo. Gli altri mesi c'ho da vivere bene".