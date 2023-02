"Alto merito per la letteratura", premiato lo scrittore palermitano Andrea Giostra

Lo scrittore palermitano Andrea Giostra è stato premiato con la “segnalazione di alto merito” per la Letteratura dal consiglio di presidenza dell’Accademia italiana d’arte e letteratura presieduta dalla dottoressa Francesca Romana Fragale. L'onorificenza verrà conferita il 12 maggio alle 11 a Roma presso la Gangemi Editore in via Giulia 142.

"Le Novelle brevi di Sicilia di Andrea Giostra - ha dichiarato la presidente Francesca Romana Fragale - sono un fulgido emblema di quanto l’Accademia intenda valorizzare: Andrea Giostra è un eccellente e geniale scrittore che coniuga nel medesimo spartito le note del cuore, quelle dell’analisi psicologica degli indelebili personaggi che delinea in modo mirabile e delle sue curate ambientazioni. Ineccepibile la tecnica di composizione, talvolta sapientemente travalicata da estrose licenze poetiche. Il retrogusto amaro e una sottile sagace ironia satirica rendono le Novelle brevi di Sicilia un importante spaccato dell’animo umano, del bello e del brutto universalmente intesi. La Sicilia viene narrata con trasporto e come una cartina di tornasole delle contraddizioni del nostro amato Paese".

"L’Accademia italiana d’arte e letteratura (Aidal), è stata fondata al fine di valorizzare la vera arte e la migliore letteratura italiana moderna e contemporanea. Tra le sue finalità statutarie e istituzionali ha quella di perorare la promozione del patrimonio culturale e artistico italiano che può divenire il fulcro dell’economia nazionale. L’Aidal intende ricondurre l’arte italiana alla centralità, alla sua aulica e insuperata unicità nella storia della maestria e propugna l’imprescindibilità della tecnica classica e la purezza etica del moto compositivo. La corrente pittorica contemporanea riconosciuta è l'effettismo, ideata dal maestro Franco Fragale. L’Accademia si impegna alla scoperta e valorizzazione dei talenti contemporanei e giovanili. Organizza corsi di disegno, pittura e scrittura creativa. Conferisce sostegno a movimenti letterari e correnti pittoriche contemporanee. Etica, tecnica, studio e originalità costituiscono il substrato ideologico e logico di ogni creazione dell’uomo che possa assennatamente essere definita artistica".