Gelarda ancora contro Catania: "Su Ztl dice castronerie", la replica: "E' ossessionato"

Ennesima polemica a distanza tra il capogruppo della Lega al Consiglio comunale, Igor Gelarda, e l'assessore alla Mobilità Giusto Catania. A dividere i due è, ancora una volta, la zona a traffico limitato. L'esponente del Carroccio con una nota accusa l'assessore di avere detto "castronerie" sull'aumento del traffico nel centro storico e snocciola una serie di dati, ma l'esponente della Giunta non ci sta: "La spara grossa pur di ritagliarsi qualche riga sulla stampa".

"A marzo, nonostante la Ztl sia stata attiva per 3 settimane e nonostante fossimo in piena emergenza Covid le automobili entrate all'interno del centro storico sono state 526 mila, ad aprile circa 349 mila e a maggio 228 - dice Gelarda -. Questi sono i dati veri ed ufficiali, rilevati dalle telecamere agli ingressi dei varchi e messi nero su bianco dal comando della polizia municipale, in risposta a una mia interrogazione. Dati eclatanti che confermano che l'assessore Giusto Catania ha detto castronerie alla città, ai cittadini e al Consiglio comunale quando ha affermato che la Ztl andava riattivata per limitare l'inquinamento e che il traffico era tornato ad aumentare. I dati - prosegue Gelarda - lo smentiscono clamorosamente e confermano che la Ztl targata Orlando-Catania altro non è che una mera operazione ideologica e per fare cassa, che nulla ha a che vedere con l'inquinamento, con la vivibilità, con la tutela della salute. Nessun impatto positivo dunque, né in termini di traffico né in termini di qualità della vita: solo una Ztl ideologica, inutile e dannosa. Una Ztl farlocca, che si aggiunge alle strampalate ordinanze che vorrebbero imporre un quasi lockdown notturno, rendendo la città ostaggio di un sindaco e un assessore che hanno del tutto perso il contatto con la realtà".

Netta la replica di Catania. "Gelarda è ossessionato dalla Ztl. Come sempre il capogruppo leghista la spara grossa pur di ritagliarsi qualche riga sulla stampa: gli consiglio, ancora una volta, di fare una telefonata prima di scrivere un comunicato stampa. I dati diffusi da Gelarda non sono completi, infatti a causa del rinnovo del contratto di gestione delle telecamere (si passa da 5 a 32 telecamere) i dati di maggio sono relativi a pochi giorni, nella stragrande parte del mese le telecamere non hanno potuto registrare i transiti".