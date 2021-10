Via Guglielmini, riparato manto stradale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Riparate le buche in via Guglielmini, zona compresa tra due periferie, quella di Villabate e quella di Palermo. L'intervento ha visto la collaborazione di due rappresentanti istiutuzionali: il consigliere della seconda circoscrizione Giuseppe Guaresi e il sindaco di Villabate Gaetano Di Chiara, i quali, dopo essersi riuniti, sono riusciti a porre fine ad un problema pericoloso che si protraeva già per troppo tempo, rappresentando un grave pericoloso per l'utenaza.