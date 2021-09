L'urlo di Renzi da Palermo: "Sono anni che mi danno per morto ma sono sempre qui"

"Sono anni che mi danno per morto ma sono sempre qui". Matteo Renzi, leader di Italia Viva, si esprime così a Palermo, durante la presentazione del libro Controcorrente. "Contro il bipopulismo, estremisti del Pd e 5S da una parte e no green pass dall’altra, noi abbiamo uno spazio ampio che va oltre Italia Viva", dice. "I due estremisti populisti hanno fallito: ha fallito Salvini e ha fallito il M5S. Oggi contro il bipopulismo, noi abbiamo uno spazio centrale che è un'autostrada", ribadisce.

Capitolo Quirinale: "Draghi sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica? Certo che sì, ma Draghi è anche un ottimo presidente del Consiglio. Chi va a discutere del Patto di stabilità nel 2022? Ci vuole uno che se va lì sappia di cosa si parla: Draghi è una garanzia sia al Colle che a Chigi. Non serve tirarlo per la giacchetta vediamo i prossimi mesi".

"Vorrei che il Presidente della Repubblica fosse eletto con la più larga maggioranza possibile. Io vorrei che lo votasse anche la Meloni, l'importante è che non lo scelga lei", aggiunge. "La partita del Presidente della Repubblica e una partita sulla quale starei prudente simo all'ultimo - dice ancora - E dopo l'elezione del Presidente, vedremo come si organizzeranno gli schieramenti politici".

Faraone, Italia Viva punta ad essere il primo partito a Palermo

"Puntiamo ad essere il primo partito a Palermo”, così, stamattina, Davide Faraone a margine della presentazione del libro di Matteo Renzi a Palermo. Ultima tappa di un tour di due giorni che il presidente dei senatori di Italia Viva sui social racconta così: “Stanchi e felici e chi ci sottovaluta avrà davvero una brutta sorpresa. Perché noi la politica la facciamo in parlamento e non sui social e la passione noi la misuriamo tra la gente e non con i like. E credetemi, non ci sarà nessun sondaggio che potrà misurare quello che ho provato in queste 48 ore. Due giorni in Sicilia davvero incredibili con Matteo, grazie alle donne e agli uomini di Italia Viva di Siracusa, di Brolo, di Giarre e di Palermo”.

“Ci aspettano - conclude Faraone - tappe importanti, le elezioni amministrative, le elezioni regionali e poi le politiche e noi siamo qui, pronti a difendere il buongoverno dal populismo, ad indicare la nostra visione e la via per raggiungerla. Avanti!”.