Regione, Confintesa: "Da Musumeci nuovo e indecoroso attacco ai dipendenti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Caro Presidente, verrebbe da pensar male innanzi a cotanto livore e tanta apparente schiettezza (che appare banalmente populista, peraltro). Confintesa però riesce a guardare oltre, e molto più nitidamente di quanto si pensi. Questa è una torbida strategia i cui frutti si vedranno ben presto: soldi per promozioni ai dirigenti e per nuove assunzioni". Lo dice Antonio Russo, segretario generale Confintesa Federazione dipendenti regionali categoria A e B.

Per Russo "Il presidente Musumeci non sa, o finge di non sapere, che i dipendenti categoria A e B portano avanti interi uffici e che nel corso degli anni non si sono mai tirati indietro di fronte alla possibilità di migliorare la qualità del loro lavoro. Non sa che questi dipendenti sono arrivati quando il tempo delle vacche grasse alla Regione era già finito e quindi a loro sono toccati stipendi vicini a quello che è il reddito di cittadinanza. Non sa che anche per lo Smart Working vi sono dei problemi, in quanto non tutti i dirigenti sono disposti a mettere nero su bianco il lavoro realmente svolto dai dipendenti categoria A e B, perché la verità è che svolgono mansioni superiori, mansioni che si possono svolgere in presenza, ma da remoto no, in quanto risulterebbe più arduo eludere la reale entità del lavoro svolto. E’ molto probabile che uno sciopero si farà, sentiti gli iscritti, perché la misura è colma, troppe offese gratuite e generiche. La verità è che dietro questi attacchi c’è una precisa strategia, si vuole terreno fertile per nuove stabilizzazioni e per il passaggio dei dirigenti dalla terza fascia alla seconda. Nemmeno l’ombra delle progressioni verticali introdotte con la legge Madia e attuate in altre amministrazioni. Nessuna riqualificazione per le categorie A e B. A questo punto, è urgente che, come sindacato maggiormente rappresentativo dei dipendenti definiti 'inutili', e come ultimo tentativo, il presidente e Confintesa si confrontino con chiarezza su questi temi una volta e per tutte".